I club di Serie A sono in trepida attesa del voto del Senato in programma per domani pomeriggio, quando l’Aula sarà chiamata a esprimersi sull’emendamento al decreto Milleproroghe che consente di prolungare fino a due anni i contratti ora in essere con le emittenti che trasmettono le partite del massimo campionato italiano, vale a dire DAZN e Sky. Un emendamento che i club di Serie A sperano con una certa trepidazione venga approvato, per i motivi spiegati dall'ad del Monza Adriano Galliani nelle parole riportate dal Corriere della Sera: "Più soldi i club riescono a incassare, più giocatori prendono, più Irpef pagano.