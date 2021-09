Atletico Madrid, l’ad Gil: “Superlega fatta in 48 ore, abbiamo capito l’errore”

L'ad dei colchoneros: "Trovare una competizione giusta quando hai club più ricchi, club medi e club che non portano valore è molto difficile"

Padrone di casa al Wanda Metropolitano, Miguel Angel Gil , amministratore delegato dell' Atletico Madrid , ha aperto i lavori del 'World Football Summit Europe' parlando, tra gli altri temi trattati, anche della scelta del club spagnolo di aderire al progetto Super League, per poi sfilarsi: "C’è una realtà, i club sono economicamente dipendenti da quelli che gestiscono le competizioni. Il 50% dei nostri ricavi dipendono dalla Liga e dalla UEFA, che gestiscono i nostri diritti - le sue parole riportate da Calcio e Finanza -. La Superlega è la conseguenza di quello che ho detto. Da un lato populismo e dall’altro nazionalismo. Tutto il mondo vuole cambiare, ma trovare una competizione giusta quando hai club più ricchi, club medi e club che non portano valore è molto difficile".

Tornando agli infuocati giorni di aprile, Gil ha aggiunto: "Ci hanno invitato a fare parte della Superlega, avremmo dovuto essere 15 con i club più influenti d’Europa. Lo abbiamo fatto solo in 48 ore, ma abbiamo capito che stavamo mettendo a rischio due cose essenziali: il calcio tradizionale e il seguito della nostra massa sociale. Queste cose mi hanno fatto pensare e con gli azionisti del club abbiamo capito che la Superlega non andava bene. Era come se stessimo tradendo chi ci aveva sempre seguito, così abbiamo deciso di uscire".