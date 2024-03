La grande affluenza di questa sera al Civitas Metropolitano, con l'arrivo di 3.500 tifosi interisti e il malcontento degli iberici per i problemi avuti nella gara d'andata fanno sì che la sfida di questa sera tra Atletico Madrid e Inter venga catalogata come 'ad alto rischio' dalle autorità spagnole. E pertanto, rivela il Mundo Deportivo, saranno oltre 1.200 gli agenti di polizia che faranno parte del dispositivo che garantirà la sicurezza prima, durante e dopo l'incontro. L'operazione ideata dalla Delegazione del Governo a Madrid, che avrà il compito di monitorare le aree circostanti lo stadio Metropolitano per prevenire incidenti, sarà composta da 1.265 agenti della Polizia Nazionale e della Polizia Municipale di Madrid, oltre a operatori sanitari di Samur-Protezione Civile e Croce Rossa, vigili del fuoco e assistenti alla sicurezza della stessa squadra di calcio.

Tra gli schieramenti della Polizia Nazionale ci saranno agenti dell'Unità di Intervento della Polizia (UIP), dell'Unità Speciale di Cavalleria e della Brigata Provinciale d'Informazione, specializzata in gruppi ultras, ha riferito in una nota la delegazione del governo. Che raccomanda di recarsi preventivamente allo stadio per superare i controlli di sicurezza previsti.