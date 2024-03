Il cross come arma migliore. Intervistato dai canali ufficiali della FIGC, il terzino dell'Atalanta e della Nazionale Under 21 Matteo Ruggeri racconta il suo feeling con quelli che un tempo venivano chiamati traversoni: "Fin da piccolo questo gesto tecnico mi riusciva bene, ma salendo di categoria è fondamentale continuare a curarlo e migliorarlo".

Ruggeri svela poi quali sono i suoi punti di riferimento come calciatori: "Mi piacevano tantissimo Aleksandar Kolarov e Marcos Alonso, ma anche Paolo Maldini. Oggi penso che il miglior terzino in circolazione sia Theo Hernandez. Il mio è un ruolo difficile e faticoso, ma non lo cambierei con nessun altro ruolo al mondo".