Parlando ai microfoni del Corriere Di Bergamo, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha posto l'accento anche sul lavoro del settore giovanile del club sul territorio, impreziosito quest'anno dall'arrivo di Roberto Samaden dall'Inter come responsabile: "Da due anni abbiamo avviato una politica di ringiovanimento. Siamo tutti legati al passato, ma non può giocare la storia. E pur facendo questa scelta siamo tornati in Europa per la sesta volta negli ultimi 7 anni.

Il merito è di tutti. Samaden? Era per noi la miglior scelta. La sua attenzione alle società della provincia è un messaggio: per i club del territorio, l’Atalanta c’è".