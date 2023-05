Il trequartista dell'Atalanta Mario Pasalic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Verona, arrivato anche grazie ad un suo gol: "Era importante tornare a vincere dopo due sconfitte. Dovevamo reagire e, anche soffrendo all'inizio, abbiamo vinto e dimostrato di essere ancora in corsa per l'Europa". Sabato prossimo a Milano la sfida contro l'Inter. "Ci aspetta una partita importantissima - ha spiegato il croato -, prepariamola al meglio in settimana e cerchiamo di vincere. Se l'Atalanta può vincere a San Siro? Credo di sì. L'abbiamo dimostrato tante volte e secondo me possiamo farlo".