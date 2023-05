Campionato finito per José Luis Palomino. Il difensore dell'Atalanta, infortunatosi alla coscia destra durante il turno infrasettimanale di campionato il 3 maggio scorso contro lo Spezia a Bergamo, ha ricevuto oggi la diagnosi clinica alla ripresa degli allenamenti a Zingonia. Si tratta di un infortunio muscolo/tendineo di tipo 4 (terzo grado) con riscontro di rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro.

I tempi di recupero, non specificati, dipenderanno dalla progressione clinica, ma è certa la sua assenza per il match di campionato contro l'Inter, in programma alla penultima giornata.