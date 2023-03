Il percorso dell'Atalanta "fino a questo momento è straordinario". Parola di Gian Piero Gasperini, protagonista in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese. "Questa squadra è stata sempre in zona Champions, secondo me delle mie stagioni è uno dei percorsi migliori - aggiunge il tecnico della Dea -. Quota Champions? Faccio fatica, ci sono tante partite.