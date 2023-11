Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, evidenzia ai microfoni di DAZN cosa è mancato ai suoi uomini durante il match perso col Napoli: "E' emerso che alcuni episodi non ci permettono di alzare il nostro livello; abbiamo giocato alla pari con Juve e Inter, oggi con il Napoli alcuni episodi non ci permettono di esprimerci al nostro livello. Quando la squadra si libera di certe paure, mette in difficoltà tutti. Persa la partita per un episodio, come accaduto altre volte. Le grandi creano più difficoltà e corri rischi di fare qualche errore. Ne approfittano di più e ti costringono a rincorrere".