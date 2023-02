Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Milan: "In questo campionato c'è equilibrio, occorre sempre prepararsi al meglio. In casa, è vero, abbiamo un ruolino di marcia inferiore, è un po' più difficile da spiegare. Una volta vincevamo con Milan, Napoli e Inter, ma non è vero che prendiamo gol in contropiede".

L'analisi sul campionato prosegue: "A parte il Napoli tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell'equilibrio del torneo".