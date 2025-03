Aria di big match allo Stadium dove Juventus e Atalanta provano a rientrare nel treno Scudetto. Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, ha parlato così a Dazn nel corso del pre-partita: "Sfida fondamentale? Dipende cosa intendete, ci sono undici partite. Arrivare a Torino con le due davanti così vicine non è molto usuale per noi. Non so quante volte sia successo nella storia dell'Atalanta. Nella globalità del campionato credo sia una grande ambizione la nostra".

Sulle emozioni condivise con Motta al Genoa, Gasperini si è espresso così: "Con Motta ho passato un anno bellissimo a Genova, ci piace a tutti e due le difficoltà con cui era arrivato. Ha trovato gli stimoli e la continuità per essere un giocatore di calcio straordinario. E' stato un grande successo averlo recuperato come giocatore. Da allenatore ha bruciato le tappe e ora sta rilanciando la Juve".