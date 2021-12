Atalanta, Freuler: “Scudetto sogno per tutti, ma mancano tante partite”

L'autore del gol vittoria a Napoli: "Come negli anni scorsi, guardiamo di partita in partita"

Autore del gol vittoria dell'Atalanta a Napoli, il centrocampista orobico Remo Freuler, intervistato da DAZN sul prato del Maradona, preferisce non parlare ancora di obiettivo Scudetto per la squadra di Gian Piero Gasperini: "Lo Scudetto è un sogno per tutti, ma come negli anni scorsi guardiamo partita per partita. Quando arriviamo a 10-15 gare alla fine ne possiamo parlare, ora mancano veramente tante partite".