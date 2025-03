"Dobbiamo guardare noi stessi, partita dopo partita. Le altre si stanno avvicinando, ma non ci sono neanche tanti punti da quelle davanti. Pensiamo a fare più punti possibili". Così Raoul Bellanova ha presentato, a DAZN, il match di questo pomeriggio della sua Atalanta in casa della Fiorentina, gara già in corso da qualche minuto.

Bene fuori casa: che spiegazione vi siete dati rispetto ai risultati in casa?

"Magari è perché quando giochiamo in casa, soprattutto con le squadre di bassa classifica, stanno tutte dietro ed è difficile trovare spazi. In trasferta, invece le partite sono più aperte".