Atalanta, allenamento differenziato per Zapata a 3 giorni dalla sfida col Torino

Il colombiano, obiettivo di mercato dell'Inter, non ha lavorato con i compagni

Niente allenamento in gruppo questa mattina per Duvan Zapata, a tre giorni dall'esordio in campionato dell'Atalanta contro il Torino. Come fa sapere il club bergamasco nel consueto report giornaliero, il centravanti colombiano, obiettivo di mercato dell'Inter da integrare a Edin Dzeko per colmare la partenza di Lukaku, ha svolto lavoro differenziato. Domani, a Zingonia, è in programma un’altra seduta al mattino a porte chiuse.