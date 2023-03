Nonostante il gol di svantaggio da rimontare, il Porto può riuscire nell'impresa di vincere con l'Inter e qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Ne è convinto Paulo Assunção da Silva, ex centrocampista dei Dragoes, che affrontò i nerazzurri nel 2005/2006: "L'Inter è un ottimo avversario, ma il Porto può batterla - ha detto a Rádio Renascença -. Il Porto ha giocato bene in Italia e ha tutte le carte in regola per qualificarsi, anche perché in casa è fortissimo. Il Porto deve approcciare la gara in maniera convinta e con grande concentrazione perché l'Inter ha buoni attaccanti e, in caso contrario, potrebbe approfittarne. Il Porto deve essere attento e sfruttare le occasioni per segnare.