Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a margine di un convegno sul tema della transizione energetica che si tiene nella sede dell’associazione imprenditoriale in via Pantano è tornato a rilanciare la necessità di Inter e Milan di dotarsi di un nuovo stadio che rimpiazzi il Meazza: “Serve uno stadio nuovo perché le squadre, asset importante per la città, richiedono questo".

Ma non solo i club, a detta di Spada, beneficeranno del nuovo impianto: "Serve anche perché l’area di San Siro è un’area che ha bisogno di una riqualificazione. Quale cosa è migliore di avere l’opportunità di uno stadio per avere anche degli introiti, per sistemare anche tutta la parte periferica di San Siro e renderla un’area con un’identità più importante? Mi auguro che si arrivi presto all’accordo tra Comune e club”.