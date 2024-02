Bocche cucite per le dirigenze di Juve e Inter all'arrivo nella sede della Lega Serie A, in via Rosellini, a Milano, per l'assemblea odierna di scena il giorno dopo il derby d’Italia. Presenti, come di consueto, Beppe Marotta e Alessandro Antonello in rappresentanza dei nerazzurri, Francesco Calvo per i bianconeri. Ecco il video dell'arrivo girato dal collega di Tuttomercatoweb.com.

