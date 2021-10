Assemblea di Lega, approvato il budget 2021-2022. Riscontri positivi su DAZN

Audience in aumento del 10% rispetto alla stagione 2018-2019, bene anche la pubblicità

Si è svolta questa mattina l’Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Associate. Stando alla nota pubblicata da Via Rosellini, "nel corso della riunione sono intervenuti i rappresentanti di DAZN per illustrare alle Società la metodologia di misurazione delle audience, in aumento in queste prime 7 giornate del 10% rispetto allo stesso periodo dell’ultima stagione confrontabile, quella pre-pandemia. Riscontri positivi anche sul fronte della raccolta pubblicitaria, con l’AD di Publitalia, Stefano Sala, che ha confermato la crescita del numero di aziende investitrici e del volume di ricavi legato agli investimenti sul campionato di Serie A TIM, sempre in confronto con la stagione 2019-2020".