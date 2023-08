In attesa di vedere un giorno realizzarsi il sogno Inter, Bento Matheus Krepski, portiere dell'Athletico Paranaense, raggiunge un altro traguardo importante per la sua carriera: il goleiro del Furaçao è stato infatti convocato per la prima volta nella Nazionale brasiliana. Il ct Fernando Diniz lo ha infatti inserito nella lista dei giocatori selezionati per le partite contro Bolivia e Perù dei prossimi 8 e 12 settembre. Queste le parole di Diniz: "Bento, per prestazioni ed età, è un portiere che sta diventando uno dei giocatori più importanti. La convocazione è anche per avvicinarlo alla Nazionale brasiliana".

Questo l'elenco completo:

Portieri: Ederson, Alisson, Bento.

Difensori: Danilo, Vanderson, Caio Henrique, Renan Lodi, Gabriel, Marquinhos, Ibanez, Nino.

Centrocampisti: André, Casemiro, Joelinton, Bruno Guimaraes, Veiga.

Attaccanti: Neymar, Antony, Matheus Cunha, Vinicius, Rodrygo, Gabriel Martinelli.