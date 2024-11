Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha parlato anche in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Verona: “Era importante vincere questa partita perchè giocare contro squadre che si devono salvare è sempre difficile e siamo stati bravi".

Ti sei tolto un peso?

"Sì, le cose che si scrivono poi le leggiamo perchè ce le mandano, forse un piccolo peso me lo sono tolto, è arrivata una grande vittoria, l'assist, io sono contento di avere dei grandi campioni al mio fianco".

Sarai in campo anche martedì?

"Non lo so, comunque spero che Calhanoglu rientri presto perchè è un giocatore importante per noi, comunque sia che giochi oppure no la cosa importante è che l'Inter faccia i tre punti".