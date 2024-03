La sconfitta per 1-0 contro la Svezia non diminuisce la fiducia di Kristjan Asllani, centrocampista della Nazionale albanese e dell'Inter. Dopo la partita di Stoccolma, Asllani, intervistato da SuperSport, ha commentato così quanto avvenuto alla Friends Arena: "Non ha funzionato solo il fatto di aver perso la partita. La squadra ha giocato bene, ha lottato. Dopo la partita con il Cile l'umore era basso. Abbiamo giocato una super partita. Il nostro obiettivo sono gli Europei, stiamo lavorando e ci arriveremo nel miglior modo possibile".

Asllani prosegue parlando della sua prova personale: "Credo di aver giocato una buona partita oggi, tengo alla squadra, a quello che pensano l'allenatore, il presidente e il nostro staff. Per me non ci sono problemi con il modulo: gioco ovunque, oggi abbiamo giocato con 3 centrocampisti. Gioco di solito davanti alla difesa e oggi ho fatto qualcosa di diverso".