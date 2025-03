Chance importante da titolare per Kristjan Asllani, a cui Simone Inzaghi ha deciso di affidare le chiavi del centrocampo dell'Inter, stasera ospite del Feyenoord al De Kuip di Rotterdam per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. A pochi minuti dal fischio d'inizio, l'albanese si è soffermato ai microfoni di Amazon Prime Video per raccontare le sue sensazioni: "Stanchezza? Non bisogna avere alibi perché tutte le squadre hanno tanti impegni, deve essere un orgoglio. Siamo contenti, è un orgoglio essere competitivi su tutti i fronti".

Che partita ti aspetti?

"Loro sono molto tecnici, qua hanno fatto grande partite battendo Milan e Bayern Monaco. Dobbiamo rispettarli, li abbiamo studiati in questi due giorni. Entriamo un campo e facciamo quello che ci ha detto il mister"