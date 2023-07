Dopo il ko rimediato contro il Manchester United nella prima amichevole stagionale, l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta, intervenuto in conferenza stampa, spiega il motivo di alcune scelte tattiche fatte durante il match contro i Red Devils, che riguardano anche Balogun, giocatore nel mirino dell'Inter: "Avevamo anche alcune opzioni in anticipo e volevamo caricare alcuni giocatori, ecco perché alcuni giocatori oggi non hanno avuto alcuna visibilità, ma lo faranno nella prossima partita".