Arsenal-Chelsea, Tuchel si affida a Lukaku: l’ex Inter parte titolare

Primo match per l'attaccante belga, tornato da poco a vestire la maglia dei Blues

Tutto pronto per l'esordio di Romelu Lukaku con il Chelsea. L'ex Inter partirà infatti titolare dal 1' nel derby di Londra in programma alle 17.30 contro l'Arsenal. C'è grande attesa per l'attaccante belga, tornato a vestire la maglia dei Blues per 115 milioni di euro.