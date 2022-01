Arriva un nuovo Regional Partner per l’Inter: presentato accordo con AYX

Il brand è leader nel settore dei giochi e dell'intrattenimento nel continente

Arriva un nuovo Official Regional Partner per l'Inter in Asia: si tratta di AYX, uno dei marchi leader nel settore dello sport e dell'intrattenimento in Asia specializzato in giochi online che si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni. Impegnata a offrire l'esperienza utente più sicura e affidabile, AYX si è affermata come una piattaforma solida, con un accumulo di milioni di utenti, all'avanguardia nell'industria sportiva asiatica.