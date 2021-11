Arriva la app MySport. Marotta: “L’Inter l’ha testata, è un grande contributo”

L'ad sport dell'Inter: "Questa applicazione segna un passo in avanti anche per il livello dilettantistico di base"

Arriva un’applicazione scaricabile in maniera gratuita per connettere gli italiani al mondo dello sport, a qualsiasi livello, dai professionisti alle famiglie. Si chiama My Sport e Salute ed è stata presentata a Roma in un launch event che ha visto la presenza, oltre che del presidente e Ad di Sport e Salute Vito Cozzoli e del Ceo di Illimity Corrado Passera insieme ad altri protagonisti in rappresentanza di tutto il sistema sportivo italiano, tra i quali anche l'ad sport dell'Inter Beppe Marotta che è intervenuto attraverso un videomessaggio .

Marotta ha parlato così di questa iniziativa: "Questa nuova applicazione My Sport e Salute segna un passo in avanti nella trasformazione digitale dello sport che diventa più fruibile a tutti. Questa applicazione segna un passo in avanti non solo nell’ambito professionistico, ma a livello dilettantistico di base. Una palestra di vita per i nostri giovani. Durante la pandemia, lo sport ha avuto un ruolo importante e questa cosa non dobbiamo mai dimenticarla. Abbiamo avuto l’opportunità di testarla in anteprima e come Inter reputiamo questa app un contributo al movimento sportivo in generale e una grande testimonianza di innovazione".