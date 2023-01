Gianluca Rocchi, designatore AIA, presenta il fuorigioco semiautomatico, la novità che sarà introdotta a partire dal girone di ritorno in Serie A, durante la conferenza in corso presso l'IBC di Lissone: "Cominceremo nel girone di ritorno e la partita di Supercoppa tra Milan e Inter sarà una gara lancio per questa tecnologia. Ai miei ragazzi dico sempre che l’accuratezza della decisione è fondamentale, poi viene la velocizzazione della decisione. Inizialmente ci sarà un po’ più di lentezza ma con il tempo verrà velocizzato il processo.