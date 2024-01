L'ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha commentato a Tv Play la corsa scudetto: "Credo che il titolo lo vincerà la Juve è in condizione e non ha impegni europei. Allegri ha dato un'anima a questa squadra. L'Inter invece perderà terreno. Il Napoli dovrà raggiungere la qualificazione all'Europa. Il quarto posto non è lontano e credo che Mazzarri, conoscendolo, riuscirà a raggiungerlo anche grazie ai nuovi acquisti".