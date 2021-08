Aronica: “Inter e Juve avanti a tutte, il Napoli deve chiarire il suo obiettivo”

L'ex difensore del Napoli fa il punto sulla prossima stagione, ricordando un episodio arbitrale e facendo un monito al club di De Laurentiis

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo parlando del suo passato e giudicando le attuali prospettive dell'odierna Serie A, partendo però dall'argomento arbitri: "Gli arbitri e guardalinee quando si avvicinavano a grandi stadi inconsciamente concedevano qualcosa in più alle grandi, in un Milan-Napoli fu concesso un rigore vergognoso contro di noi". Sugli equilibri del campo e su quanto potrebbe accadere in questa stagione, Aronica non ha dubbi: "Inter e Juventus hanno qualcosa in più rispetto alle altre e le metto davanti nella griglia di partenza, mentre il Napoli deve chiarire a quale obiettivo ambisce: se vuole puntare al colpo grosso deve acquistare due pedine di rilievo".