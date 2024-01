Arno Rossini, storico dirigente calcistico svizzero, ha parlato ai microfoni del portale Tio.ch di Yann Sommer e di come il portiere dell'Inter, arrivato in Italia con parecchia diffidenza, si sia imposto in maniera fragorosa all'interno della squadra nerazzurra: "Le qualità di Yann non sono mai state in discussione; per quel che ci riguarda, abbiamo immediatamente sottolineato come l’Inter avesse fatto un ottimo affare. Avevamo ragione. Poi gli scettici ci sono sempre. Però bastava guardare la carriera di Sommer, per anni protagonista in Bundesliga e con più di 100 partite con la maglia della Nazionale, per capire di che pasta fosse fatto. È stato criticato, ha fatto rimangiare le critiche agli scettici. Hanno pensato a lui come un tappabuchi, invece credo possa rimanere per un po’ fisso a difesa della porta dell’Inter. Almeno un altro paio di stagioni ad altissimo livello, infatti, davanti a sé le ha ancora. Potrebbe comodamente spenderle in nerazzurro. D'altronde alternative in grado di dare le stesse garanzie in giro non ce ne sono molte. E non credo nemmeno che, a questo punto, Beppe Marotta e i suoi le stiano cercando".

Quel che ha forse sorpreso, è stato l’impatto, immediato, avuto sul gioco dell’Inter.

"È protetto da una difesa solida, è vero, ma lui sa sempre farsi trovare pronto. E questo non è un caso ma figlio della sua grande etica lavorativa. È super professionale e per questo molto apprezzato. In più, a suon di prestazioni, si è allungato la carriera".