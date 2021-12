Arnautovic: “Non ho paura di Bonucci e Chiellini. Inter? Ora sono cambiato”

L'austriaco in conferenza stampa: "Sono arrivato qui da voi da ragazzo, sono tornato con figli al seguito e con un diverso livello di vita"

Marko Arnautovic non trema all'idea di doversi confrontare con i difensori juventini nel match in programma domani sera allo stadio Dall'Ara: "Prima di Austria-Italia di Euro 2020 mi hanno chiesto se fossi preoccupato di incontrare Bonucci e Chiellini, ma non ho paura di nessuno. Sono entrambi difensori molto forti, ma loro giocano con la Juve mentre io col Bologna, quindi spero di metterli in difficoltà e di vincere", dice con chiarezza Arna. Prima di raccontare in breve come è cambiato negli ultimi 11 anni, dall'ultima volta che giocava in Italia con l'Inter: "Sono arrivato qui da voi da ragazzo, sono tornato con figli al seguito e con un diverso livello di vita. Ho avuto problemi fisici, ma non sono il tipo di giocatore che si ferma, gioco anche quanto sento dolore. Ho sbagliato a non dire a Mihajlovic che non stavo bene prima del Torino. Ho ancora qualche fastidio ma per domani sono al 100%, voglio esserci".