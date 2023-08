Marko Arnautovic è tornato a far parte della famiglia nerazzurra a 14 anni di distanza dal primo giorno di scuola all'Inter, dopo che la società ai tempi controllata da Massimo Moratti lo aveva acquistato dagli olandesi del Twente. A Milano il giovane Marko non era mai riuscito ad esprimere le qualità che lo avevano elevato a promessa del calcio europeo e dopo aver raccolto appena 3 presenze era volato in Germania per passare al Werder Brema. Oggi Arnautovic torna all'Inter da uomo d'esperienza e dopo essersi consacrato come bomber d'area di rigore con la maglia del Bologna. L'austriaco si è detto entusiasta del suo ritorno, festeggiato con un post Instagram appena pubblicato: "Non ho parole per esprimere la Felicità di poter vestire di nuovo questa maglia , non vedo l’ora di poter iniziare a Giocare per la mia nuova squadra! Forza Inter️".