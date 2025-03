Autore del gol che ha dato il la alla rimonta dell'Inter a spese del Monza, poi completata nel secondo tempo, Marko Arnautovic parla così a caldo a Sky Sport dopo il 3-2 di San Siro: "Questa vittoria pesa perché nei primi 25' eravamo sotto 2-0, poi abbiamo fatto il nostro lavoro così come i nostri tifosi. Siamo contentissimi, ma non è finita perché il campionato è ancora lunghissimo".

Il Triplete è possibile?

"Io ero un tifoso quando l'Inter vinse il primo Triplete. Sono stato con loro, è un orgoglio per me ma non lo sento mio perché forse giocai 2-3 partite. Ora sono qua, noi proviamo a vincere tutto, sapendo che non è facile".

Quanto è importante Calhanoglu?

"Non ho mai trovato un amico così in 20 anni di calcio, è un fratello. Per il gruppo è fondamentale: se Calha sta bene, la squadra sta bene".