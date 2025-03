Marko Arnautovic ha parlato al 90esimo a DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese per 2-1: "A Inzaghi ho detto che ero stanco morto, ci sta perché non gioco da tanto tempo e quando l'intensità è così alta è normale. La stanchezza è tanta, ma siamo pronti a tutto in questa parte finale di stagione", ha detto l'autore del gol che ha portato in vantaggio i nerazzurri quest'oggi".