Marko Arnautovic ha parlato al 90esimo a DAZN dopo il successo in rimonta contro il Monza che ha issato provvisoriamente l'Inter a +4 sul Napoli: "Sono contento di poter aiutare la squadra, entro in campo per questo e non per me. Quando faccio gol sono contento, ma son qua per la squadra".

"La mia importanza per fare gruppo? I compagni devono parlare così altrimenti hanno problemi con me (scherza Arnautovic, ndr). Cerco di aiutare la squadra anche quando non gioco, tutti si meritano titoli e vittorie. La stagione è ancora lunghissima, dobbiamo cercare di vincere. Apprezzo sempre i cori dei tifosi, ci danno una grande mano. Dobbiamo continuare così".