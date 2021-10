Ariedo Braida punta sul Milan: “Penso che vincerà il campionato”

Il ds della Cremonese: "Pioli ha fatto un grande lavoro, importante continuare con lo stesso allenatore"

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan oggi ds della Cremonese, punta sul suo vecchio club in chiave Scudetto. Intervistato da Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', Braida infatti afferma: "Penso che il Milan vincerà il campionato. Paolo Maldini ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a coniugare nella squadra giocatori giovani con giocatori d'esperienza. Zlatan Ibrahimovic sarà ancora decisivo anche se il tempo passa per tutti e lui ora ha spesso acciacchi. Stefano Pioli ha fatto un grande lavoro e sono convinto che continuare con lo stesso tecnico è importante, perché ogni volta che si cambia allenatore bisogna cominciare da capo".