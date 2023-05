Christian Argurio, attuale direttore tecnico dell'NK Istria, è stato ospite del canale Twitch di Tutto Mercato Web per parlare del progetto legato alle seconde squadre. Partendo dalla vittoria in Youth League dell'AZ Alkmaar: "Gli olandesi sono la dimostrazione del fatto che giocatori di qualità giovani nella loro possibilità di crescita, giocando in un campionato che è comunque più competitivo della nostra Primavera, accorciano in maniera importante il loro processo di maturazione, dal punto di vista della personalità e non solo. Ci sono giocatori che spessissimo presenziano in Serie B olandese nella seconda squadra dell'AZ Alkmaar.

In Croazia hanno eliminato le seconde squadre e questa è una cosa che ha pagato l'Hajduk per me in finale. Se in Italia si facesse un progetto sulle seconde squadre, questo darebbe tanto a livello di crescita per un calciatore. Giocare a Padova, Vicenza e Catania formerebbe di più rispetto al mondo ovattato della Primavera".