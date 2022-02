Argentina, Scaloni: “Qui nessuno ha il posto garantito, a parte uno”

Le parole del c.t. dell'Albiceleste: "Il record di imbattibilità? Molto più importante che la squadra funzioni"

Dopo il successo, l'ennesimo, sulla Colombia grazie all'altrettanto ennesimo gol in nazionale di Lautaro, Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa. "Avremmo potuto chiamare giocatori del campionato argentino, ma abbiamo preferito non rischiare chi al momento non sta giocando - ha detto il c.t. dell'Albiceleste -. In vista del Mondiale c'è ancora tanta strada da fare, qui tutti dimostrano grande impegno e voglia di esserci. Nessuno ha il posto garantito, a parte uno come ho sempre detto (Messi, ndr). Al di là del risultato, l'importante è vedere i tifosi euforici già prima della partita. Avevamo tante assenze e per certi versi abbiamo dovuto improvvisare, ma qui ognuno sta dando il proprio contributo. Il record di imbattibilità? Molto più importante che la squadra funzioni".