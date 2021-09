Argentina, Scaloni: “Contro il Brasile in campo andranno i migliori”

Le dichiarazioni del c.t. dell'Albiceleste nella conferenza stampa dopo il successo di Caracas

"Contro il Brasile sarà una partita diversa e giocheranno quelli che riterrò essere i migliori". Queste le dichiarazioni di Lionel Scaloni dopo il 3-1 dell'Argentina sul Venezuela. "Stasera abbiamo provato a replicare quanto visto in Coppa America, ma sappiamo che nelle qualificazioni non c'è mai nulla di scontato. La squadra è stata all'altezza del compito ed è questo ciò che conta - ha detto il c.t. dell'Albiceleste -. Bisogna sempre ripartire da zero e pensare di vincere, il passato è passato. Quando giochi nell'Argentina, ogni volta che scendi in campo devi farlo con l'obiettivo di centrare il massimo. Oggi siamo felici per la prestazione".