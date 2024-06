Lionel Scaloni conferma di avere grande fiducia in Valentin Carboni, il giovane attaccante di proprietà dell'Inter. Da Chicago, dove nella notte i campioni del Mondo affronteranno l'Ecuador, il ct dell'Albiceleste ha auspicato in conferenza stampa di poter concedere più spazio a lui come a Alejandro Garnacho, talentino del Manchester United: "In futuro ci daranno molto, sono due ragazzi che ci creano grandi speranze".