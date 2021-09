Argentina, Scaloni: “Col Venezuela formazione simile a quella della finale di Copa”

Il ct dell'Albiceleste: "Convocazioni? Nessun rifiuto da parte dei club"

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina campione del Sudamerica, rompe la tradizione che si era consolidata con i giornalisti in sala stampa di svelare l'11 titolare per la partita successiva. "Non vi dirò la formazione perché proprio ieri abbiamo fatto il primo allenamento - dice a proposito delle scelte in vista della gara col Venezuela -. Abbiamo parlato con la maggior parte dei giocatori per vedere come stanno fisicamente. Non cambierà molto dalla finale di coppa. Ci sono tre partite in pochi giorni e dobbiamo gestire le nostre forze. Dovremo stare attenti anche ai diffidati; in ogni caso, schiereremo sempre la squadra migliore", assicura il tecnico dell'Albiceleste. Prima di rimarcare un comportamento importante dei suoi ragazzi: "Voglio sottolineare la predisposizione dei nostri calciatori a voler essere qui, è un passo in avanti che ha fatto questa squadra. Per quanto riguarda i club, non abbiamo mai avuto un rifiuto. Abbiamo parlato e siamo arrivati alla conclusione che dovessero venire".