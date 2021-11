Argentina, Scaloni avvisa il Brasile: “Messi giocherà, Dybala da valutare”

Il ct dell'Albiceleste presenta il big match contro i verdeoro in conferenza stampa

L'Argentina di Lautaro Martinez e Joaquin Correa si prepara ad affrontare il Brasile nel percorso verso Qatar 2022. Il ct dell'AlbicelesteLionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di San Juan, confermando il ritorno in campo di Lionel Messi:"L'altro giorno stava bene a livello fisico e alla fine abbiamo deciso che era meglio per lui giocare qualche minuto in modo che potesse prendere un buon feeling. Domani è confermato che giocherà. E speriamo bene. Dybala è arrivato con un dolore prima di venire in Nazionale e all'intervallo abbiamo deciso di sostituirlo perché non valeva la pena rischiarlo. Ora siamo in attesa dell'altro controllo. Se non ha niente, sarà convocato".