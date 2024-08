Dopo l’eliminazione dell’Argentina per mano della Francia a Parigi 2024, i social si infiammano mandando al patibolo l’allenatore Javier Mascherano. I tifosi dell’Albiceleste non perdonano e non accettano, da Campioni del Mondo e d’America in carica, la sconfitta a cuor leggero. Tra le accuse rivolte al tecnico argentino dal suo popolo c’è anche quella di aver fatto delle scelte sbagliate: contestata più di tutte la scelta di puntare su Julian Alvarez piuttosto che sul capitano dell’Inter, Lautaro Martinez.

Llevo a 3 jugadores mayores que ninguno hizo diferencia



Opacó a Brey en un buen momento por Rulli

En vez de llevar a Lautaro llevó a Julián que no hizo nada

Llevó a Trotamendi en vez de llevar a Cuti o Licha



No le da minutos a Echeverri



Ningunea a Gondou, el mejor 9 que tiene