In ballottaggio per occupare un posto nella squadra titolare dell'Argentina contro El Salvador fino a due giorni fa, Lautaro Martinez e Angel Di Maria dovrebbero, invece, giocare in coppia in attacco, secondo le ultime informazioni che trapelano dal ritiro della nazionale campione del mondo. L'escluso a sorpresa sarebbe, quindi, Julian Alvarez, stando a quanto risulta ai colleghi del quotidiano Olé.

PROBABILE ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Nehuen Pérez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Lo Celso/Nico González; Lautaro Martínez, Di María.