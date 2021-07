Argentina, Di Maria: “Lautaro e gli altri giovani sono sfacciati, ecco perché”

Il Fideo parla alla Nacion: "Sono ragazzi forti nella testa e si sono già tolti un peso"

Secondo El Fideo, eroe del Maracana nella finalissima contro gli acerrimi rivali del Brasile, questi giovani hanno caratteristiche precise e una fortuna rispetto a chi li ha preceduti: "Giocano, provano; se sbagliano, ci riprovano perché non hanno paura. E questo è molto importante in una Selezione. Sapevano che se le cose non fossero andate bene, le critiche ci sarebbero state, ma ho notato che erano forti nella testa. Stanno crescendo e hanno già ottenuto un titolo. Per molti è stata la seconda Copa América, per altri la prima, e hanno già un titolo. Sapete cosa vuol dire perdere quel peso dalle spalle così velocemente? Potranno godersi la Nazionale con più tranquillità. E la squadra potrà continuare a crescere. Tutti hanno già capito cosa significa essere campioni con la Nazionale".