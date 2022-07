(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "L'Aia ha ricevuto molte e interessanti proposte da varie realtà giornalistiche, siamo felici di tutte queste attenzioni ma non abbiamo raggiunto nessun tipo di accordo e valuteremo con tutta la cautela che impone il nostro ruolo se farle o meno nostre". L'Associazione Italiana Arbitri interviene con una nota all'ANSA per fare il punto della situazione "in merito alla notizia riportata da alcuni organi di informazione di un accordo per la prossima stagione sportiva con la Rai per alcuni interventi di rappresentanti della classe arbitrale durante la trasmissione Novantesimo Minuto". "Siamo felici di tutte queste attenzioni - ribadisce nella nota l'Aia - ma non abbiamo raggiunto nessun tipo di accordo e valuteremo con tutta la cautela che impone il nostro ruolo se farle o meno nostre. Tutto questo restando forte la volontà, in accordo con la Federcalcio, di comunicare sempre meglio le regole che accompagnano l'operato dei nostri arbitri". (ANSA).