Il Consiglio dei Ministri ha dato il suo via libera al decreto di riordino del gioco online, che rimette in discussione l’impianto normativo del decreto Dignità e apre nuovi scenari, soprattutto sul fronte delle sponsorizzazioni delle società di betting nel mondo dello sport, bloccate dal decreto del 2018. econdo quanto riporta Italia Oggi, nel testo del decreto, spunta infatti la parola pubblicità.

Nel dettaglio, si parla di investimenti che il concessionario di gioco può destinare a campagne informative, ossia comunicazione responsabile, con il tetto massimo fissato allo 0,2% dei ricavi netti e in ogni caso non superiore al milione di euro. Limiti che in qualche modo rappresentano un freno al ritorno delle sponsorizzazioni dirette nel mondo dello sport da parte degli operatori, ma comunque un primo spiraglio. Anche l'Inter, in base all'accordo raggiunto con Betsson.Group, attende sviluppi.