Appello degli ultras Sampdoria: “Accogliamo la squadra fuori da Marassi”

Gli Utc invitano tutti i sostenitori a radunarsi domenica alle 10 per l'arrivo della formazione blucerchiata

Gli Ultras Tito Cucchiaroni, il gruppo cuore pulsante del tifo della Sampdoria, attraverso una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook ha lanciato un appello a tutti i sostenitori doriani in vista della gara con l'Inter, confermando la propria volontà di non entrare a Marassi per assistere dal vivo al match: "La voglia di andare a vedere la Sampdoria allo stadio e rimettere piede in gradinata è davvero tanta, ma per adesso quel fuoco che ci brucia dentro dobbiamo e vogliamo tenerlo a bada, poiché in questo momento non ci sono le condizioni per esprimere quello che meglio sappiamo fare: sostenerla incondizionatamente. All’esterno dello stadio però ci saranno situazioni (che decideremo col passare del tempo e con l’evolversi della situazione) in cui non mancherà il nostro appoggio alla squadra. Una di queste si presenta proprio domenica prima di Sampdoria-Inter. Vogliamo accogliere il pullman della squadra in arrivo allo stadio per fargli sentire la nostra vicinanza e il nostro calore. L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 10:00 in Corso De Stefanis dall’ingresso dei distinti".