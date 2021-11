Anversa, Verheyen: “Priske non è come Spalletti, ma Nainggolan lo aiuterà”

Il presidente del club del Ninja: "Radja è un personaggio autentico, assolutamente unico"

Gert Verheyen, presidente dell'Anversa, è rimasto molto affascinato da Radja Nainggolan. E ai microfoni di Het Nieuwsblad, il numero uno del club belga spiega la cosa che più apprezza dell'ex giocatore dell'Inter: "Radja è un personaggio assolutamente unico. Autentico. Per esempio non dice che Brian Priske è un grande allenatore. Ma anche se non è un allenatore del livello di Luciano Spalletti, aiuterà Priske. Perché è il suo allenatore".