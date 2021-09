Antonelli: “Inter ha incassato da cessioni per fare squadra ambiziosa”

L'operatore di mercato vede i nerazzurri davanti a tutti

Ai microfoni di TMW, l'operatore di mercato Stefano Antonelli ha tracciato una prospettiva di quel che è accaduto in tema calciomercato questa estate, collegando gli orizzonti del campionato: "Con evidenti problemi l’Inter è riuscita ad incassare circa 170 milioni, quindi ha potuto fare tutto per avere una squadra in linea con le ambizioni. La Juve queste entrate non le ha avute, ha fatto l’investimento di Locatelli e probabilmente la rivedremo protagonista nella prossima stagione. Vedo ancora l’Inter davanti".